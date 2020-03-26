Вашингтон призвал Эр-Рияд отказаться от планов наращивания нефтедобычи

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Саудовская Аравия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти в связи с падением цен на нефть до минимального уровня за последние двадцать лет. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

США хотят вернуть цены на нефть на уровень, который наблюдался до провала встречи по сокращению добычи странами ОПЕК+ в Вене. Для этого они просят Саудовскую Аравию воздержаться от плана по наращиванию добычи до 12,3 миллиона баррелей в сутки в апреле, говорят источники агентства, знакомые с ситуацией. Обвал рынка после падения цены нефти может привести к банкротству 70% американских сланцевых добытчиков.

США считают, что избыток нефти на рынке усугубляет и без того непростые экономические перспективы, и они хотят, чтобы все страны работали сообща для преодоления текущего кризиса. По данным агентства, уже состоялось несколько дискуссий с высокопоставленными саудовскими чиновниками.