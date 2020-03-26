В Армении умер зараженный коронавирусом

В Армении в результате заражения коронавирусом скончался 72-летний мужчина, сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

Как цитируют ее армянские СМИ, умерший мужчина - гражданин Армении. По ее словам, мужчина со вчерашнего дня находился в реанимации и его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Состояние еще одного пациента оценивается как тяжелое.

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса.