Сильный взрыв в Нигерии, разрушены сотни домов

Сотни домов и секция скоростной автострады разрушены в результате сильного взрыва, прогремевшего в субботу в штате Ондо на юге Нигерии. Об этом сообщила нигерийская газета Daily Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр взрыва, причина которого еще не установлена, находился недалеко от аэропорта административного центра штата - города Акуре. Очевидцы говорят о многочисленных пострадавших. Среди полностью разрушенных зданий - школа-интернат, церковь и АЗС. Нарушено движение по автостраде Ово - Акуре.

На месте работают службы спасения. Полиция выясняет причины и обстоятельств взрыва, который произошел около 01:00 по местному времени.