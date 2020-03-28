Макгрегор потребовал задействовать военных для обеспечения карантина

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор призвал усилить меры по обеспечению карантина в Ирландии и привлечь к этому военных. Об этом он рассказал в своем Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

31-летний спортсмен отметил, что правительство Ирландии обязано задействовать армию. "Наши военные могут помочь 15 тысячам офицеров полиции при необходимости. И так вот: необходимость наступила", - заявил он.

Макгрегор не впервые выпускает ролик, посвященный проблеме распространения коронавируса. Ранее боец призывал приостановить работу аэропортов и закрыть учреждения, которые не предоставляют услуги первой необходимости. Макгрегор является сторонником усиленного карантина и самоизоляции. Также спортсмен пожертвует миллион евро на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков в Ирландии.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях.