Минздрав Австралии зафиксировал снижение темпов прироста числа заболевших

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что в стране зафиксированы первые признаки снижения темпов роста числа зараженных. Об этом глава ведомства сообщил в воскресенье в ходе брифинга в Канберре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В своем выступлении Хант отметил, что в течение всей прошлой недели темп прироста числа заболевших составлял около 25-30% в день, однако в минувшие сутки снизился до показателя 13-15%. "Это ранний положительный знак, но у нас впереди много работы по обеспечению изоляции людей и соблюдения социальной дистанции", - сказал Хант. Он также отметил, что в результате жестких ограничительных мер, принятых федеральным правительством в последние две недели, движение в крупных городах страны сократилось на 80%, а порядка 75% школьников перестали посещать учебные заведения.

Премьер-министр Скотт Моррисон в воскресенье заявил журналистам, что к настоящему моменту в Австралии было зарегистрировано 3 809 случаев заболевания. "2 562 из всех зараженных - это люди, приехавшие из-за рубежа, и этот фактор, остается определяющим, при анализе количества случаев заболевания в Австралии", - сказал глава правительства.

Первый случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Австралии 25 января. К сегодняшнему дню 16 пациентов с заболеванием, вызванным вирусом, скончались, а 242 выздоровели. Большинство зараженных по-прежнему фиксируется в крупнейшем городе страны Сиднее, где врачи подтвердили диагноз 1 617 человек.

В стране закрыты все предприятия общественного питания, развлекательные и торговые центры, ночные клубы, кинотеатры, салоны красоты и спортивные залы, а также галереи, музеи и исторические достопримечательности. Граждан призвали как можно реже выходить из дома и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Внутренние поездки граждан считаются нежелательными, а любые заграничные путешествия запрещены.