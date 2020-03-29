https://news.day.az/world/1217174.html Разрушительный ураган в США сняли на камеры - ВИДЕО
Разрушительный ураган в США сняли на камеры - ВИДЕО
Мощный ураган прокатился по американскому штату Арканзас, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Местные жители сняли буйство стихии на видео.
Как сообщает The Daily Beast, торнадо сметал все на своем пути: крыши домов, провода, магазины и автомобили.
В результате пострадали по меньшей мере три человека.
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