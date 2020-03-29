Разрушительный ураган в США сняли на камеры

Мощный ураган прокатился по американскому штату Арканзас, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Местные жители сняли буйство стихии на видео.

Как сообщает The Daily Beast, торнадо сметал все на своем пути: крыши домов, провода, магазины и автомобили.

В результате пострадали по меньшей мере три человека.

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