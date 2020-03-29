Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Два человека пострадали от обломков ракет, которые были сбиты в небе над Эр-Риядом, столицей Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на гражданскую оборону Эр-Рияда, ракеты были сбиты над жилыми кварталами - фрагменты одной из них ранили двух мирных жителей.

Мониторинговый портал Aurora Intel опубликовал видео, на котором предположительно запечатлены обломки одной из сбитых ракет, которые рухнули посреди улицы.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.