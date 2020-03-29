https://news.day.az/world/1217210.html В Турции произошло землятресение
В Турции произошло землятресение
В турецком городе Маниса произошло землятресение.
Как передает Trend со ссылкой на турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям, магнитуда землетрясения составила 4,1 балла, а эпицентр был на глубине 7,04 км, передает Day.Az.
Землетрясение было зарегистрировано в 08:56 по бакинскому времени в Ахисарском районе города Манисы.
О жертвах и разрушениях не сообщалось.
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