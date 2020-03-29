Китай объявил о победе над коронавирусом

Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая удалось остановить, заявил официальный представитель госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Day.Az со ссылкой на capital.ua.

"По состоянию на 28 марта, количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше 3 тыс., распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено", - подчеркнул он.

В Китае, первом очаге пандемии, до сегодняшнего дня был зафиксирован 82 061 случай заражения коронавирусом, из них 3 304 закончились летальным исходом, еще 75 576 - выздоровлением. Сейчас в Китае болеют 3 181 человек, меньше, чем в 20 других странах мира.