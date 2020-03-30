КНДР испытала сверхтяжелую многозарядную пусковую установку

КНДР заявила о проведении испытания "крупногабаритной" многозарядной пусковой установки.

Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на СМИ народной республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подробности пока не приводятся.

Ранее агентство, цитируя заявление Комитета начальников штабов Южной Кореи, проинформировало о том, что КНДР осуществила в воскресенье запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Дальность их полета составила 230 км.