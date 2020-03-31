ООН призывает выделить развивающимся странам 2,5 триллиона долларов для борьбы с пандемией

Организация Объединенных Наций призвала выделить 2,5 триллиона долларов, чтобы помочь развивающимся странам справиться с последствиями пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

ООН заявила о "надвигающемся финансовом цунами" и призвала богатые страны Запада оказать помощь развивающимся экономикам.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) заявила, что скорость, с которой последствия пандемии затронули развивающиеся экономики, оказалась еще более драматичной, чем во время финансового кризиса 2008 года.

В новом докладе ЮНКТАД говорится, что за два месяца, прошедших с тех пор, как коронавирус начал распространяться за пределы Китая, развивающиеся страны получили "огромный удар" от бегства капитала, повышения процентных ставок по их долгам, падения их валют и потери экспортных поступлений.

ЮНКТАД предупредила, что нехватка ресурсов для борьбы с последствиями пандемии и глобальной рецессии будет катастрофической для многих развивающихся стран и остановит их прогресс в достижении целей в области устойчивого развития, которые международное сообщество обязалось достичь к 2030 году.

ЮНКТАД призвала обеспечить вливание ликвидности в размере 1 триллиона долларов за счет более широкого использования специальных прав заимствования МВФ.

Еще одним пунктом плана является облегчение долгового бремени развивающихся стран. ООН заявила, что должна быть списана задолженность в размере 1 триллиона долларов в этом году.

Кроме того, предложен "План Маршалла" для восстановления систем здравоохранения развивающихся стран. 500 миллиардов долларов - в основном в виде грантов - должны быть выделены на чрезвычайные медицинские услуги и соответствующие программы социальной помощи.

ЮНКТАД также считает необходимым контроль за движением капитала с целью сдерживания резкого оттока капитала и прекращения снижения курсов валют и цен на активы.