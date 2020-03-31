В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек

За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Подавляющее большинство зараженных - 387 - выявлено в Москве.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РБК.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 500 в 24 регионах", - говорится в сообщении.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах, уточнили в штабе.