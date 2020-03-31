https://news.day.az/world/1218176.html В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек
В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек
За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Подавляющее большинство зараженных - 387 - выявлено в Москве.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РБК.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 500 в 24 регионах", - говорится в сообщении.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах, уточнили в штабе.
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