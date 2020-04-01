https://news.day.az/world/1218876.html Число скончавшихся от коронавируса в Турции достигло 277 человек
Число скончавшихся от коронавируса в Турции достигло 277 человек
В Турции за последние сутки еще 63 человека скончались от нового типа коронавируса.
Об этом сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Министр отметил, что общее число погибших достигло 277 человек.
По его словам, зарегистрировано 2148 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения возросло до 15679.
Коджа заявил, что большинство случаев заражения зарегистрировано в Стамбуле, далее следуют Измир и Анкара.
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