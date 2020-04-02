Мертвый полдень. Ошеломляющие фото опустевших мировых столиц - ФОТОРЕПОРТАЖ
Еще в марте мировые СМИ подсчитали, что около 900 миллионов человек во всем мире вынуждены оставаться дома из-за карантина на фоне эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.
Теперь же это число превышает 2 млрд человек - после того, как 25 марта жесткие ограничения ввели в Индии, население которой составляет 1,4 млрд жителей.
В среду, 1 апреля, агентство Reuters опубликовало фоторепортаж, наглядно свидетельствующий о том, как замерла жизнь в обычно оживленных мировых столицах и других крупных городах, передает Day.Az.
"Полдень в мире, пораженном коронавирусом" - так называется подборка этих фотографий. Все снимки сделаны 31 марта в одинаковый час суток - 12:00 по местному времени в каждой из стран.
Прага, Чехия
Киев, Украина
Вашингтон, США
Нью-Йорк, США (на фото - Манхэттен)
Лондон, Великобритания
Берлин, Германия
Бразилиа, Бразилия
Амман, Иордания
Каракас, Венесуэла
Гавана, Куба (на фото - набережная Малекон, обычно самое многолюдное место кубинской столицы)
Москва, Россия
Аккра, Гана
Бейрут, Ливан
Каир, Египет
Кейптаун, ЮАР
Стамбул, Турция
Бангкок, Таиланд
Город-государство Сингапур
Ухань, Китай
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