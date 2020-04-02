Мертвый полдень. Ошеломляющие фото опустевших мировых столиц

Еще в марте мировые СМИ подсчитали, что около 900 миллионов человек во всем мире вынуждены оставаться дома из-за карантина на фоне эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.

Теперь же это число превышает 2 млрд человек - после того, как 25 марта жесткие ограничения ввели в Индии, население которой составляет 1,4 млрд жителей.

В среду, 1 апреля, агентство Reuters опубликовало фоторепортаж, наглядно свидетельствующий о том, как замерла жизнь в обычно оживленных мировых столицах и других крупных городах, передает Day.Az.

"Полдень в мире, пораженном коронавирусом" - так называется подборка этих фотографий. Все снимки сделаны 31 марта в одинаковый час суток - 12:00 по местному времени в каждой из стран.

Прага, Чехия

Киев, Украина

Вашингтон, США

Нью-Йорк, США (на фото - Манхэттен)

Лондон, Великобритания

Берлин, Германия

Бразилиа, Бразилия

Амман, Иордания

Каракас, Венесуэла

Гавана, Куба (на фото - набережная Малекон, обычно самое многолюдное место кубинской столицы)

Москва, Россия

Аккра, Гана

Бейрут, Ливан

Каир, Египет

Кейптаун, ЮАР

Стамбул, Турция

Бангкок, Таиланд

Город-государство Сингапур

Ухань, Китай