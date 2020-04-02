Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 50 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом в Иране за сутки составило 2 875 человек, общее количество случаев инфицирования превысило 50 тыс. Такие данные привел в четверг глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Со вчерашнего дня выявлено 2 875 новых случаев коронавируса в стране. Общее число заболевших составляет 50 468 человек", - приводит его слова агентство Фарс. Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 124 человека, общее количество летальных исходов в настоящее время составляет 3160".