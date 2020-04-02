Казахстан закрывает пограничные пункты пропуска автотранспорта - из-за коронавируса
В 00:00 (GMT +6) четвертого апреля 2020 года на границе Казахстана временно закрываются автомобильные пункты пропуска. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана, передает Day.Az.
Так, на границе с Китаем будут закрыты пропускные пункты:
- Кольжат (Алматинская область)
- Бахты (Восточно-Казахстанская область)
- Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область)
На границе с Россией будут закрыты:
- Кондыбай (Костанайская область)
- Акбалшык (Костанайская область)
- Кызыл Жар (Северо-Казахстанская область)
- Найза (Павлодарская область)
- Жезкент (Восточно-Казахстанская область)
- Байтанат (Восточно-Казахстанская область)
- Коянбай (Восточно-Казахстанская область)
- Орда (Западно-Казахстанская область)
- Шаган (Западно-Казахстанская область)
- Карашатау (Актюбинская область)
На границе с Кыргызстаном:
- Аухатты (Жамбылская область)
- Кордай (Жамбылская область)
- Сыпатай батыр (Жамбылская область)
- Сартобе (Жамбылская область)
- Кеген (Алматинская область)
На границе с Узбекистаном:
- Целинный (Туркестанская область)
- Сырдарья (Туркестанская область)
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.
Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
Согласно последним данным, общее число зараженных в Казахстане составило 423 человека.
Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.
На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.
Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.
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