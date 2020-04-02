Казахстан закрывает пограничные пункты пропуска автотранспорта

В 00:00 (GMT +6) четвертого апреля 2020 года на границе Казахстана временно закрываются автомобильные пункты пропуска. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана, передает Day.Az.

Так, на границе с Китаем будут закрыты пропускные пункты:

- Кольжат (Алматинская область)

- Бахты (Восточно-Казахстанская область)

- Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область)

На границе с Россией будут закрыты:

- Кондыбай (Костанайская область)

- Акбалшык (Костанайская область)

- Кызыл Жар (Северо-Казахстанская область)

- Найза (Павлодарская область)

- Жезкент (Восточно-Казахстанская область)

- Байтанат (Восточно-Казахстанская область)

- Коянбай (Восточно-Казахстанская область)

- Орда (Западно-Казахстанская область)

- Шаган (Западно-Казахстанская область)

- Карашатау (Актюбинская область)

На границе с Кыргызстаном:

- Аухатты (Жамбылская область)

- Кордай (Жамбылская область)

- Сыпатай батыр (Жамбылская область)

- Сартобе (Жамбылская область)

- Кеген (Алматинская область)

На границе с Узбекистаном:

- Целинный (Туркестанская область)

- Сырдарья (Туркестанская область)

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Согласно последним данным, общее число зараженных в Казахстане составило 423 человека.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.