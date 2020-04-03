https://news.day.az/world/1219372.html В Украине число инфицированных коронавирусом приближается к 1000
В Украине число инфицированных коронавирусом приближается к 1000
В Украине выявлено 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID - 19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19", - говорится в сообщении, на официальной странице Минздрава в четверг вечером.
В Минздраве отметили, что всего на Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. У 19 человек, ранее инфицированных коронавирусом COVID - 19, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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