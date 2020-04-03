https://news.day.az/world/1219418.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой столице Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в районе Чубук. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,67 километра.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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