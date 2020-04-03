В Турции произошло землетрясение

В турецкой столице Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в районе Чубук. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,67 километра.

О жертвах и разрушениях не сообщается.