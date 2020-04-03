Сильный пожар на востоке Берлина

Крыши пяти многоэтажек сгорели на востоке Берлина, пострадавших среди жильцов нет. Об этом сообщила в пятницу пожарная служба германской столицы в Twitter, передает ТАСС.

"Сгорело покрытие крыш пяти стоящих рядом друг с другом многоэтажек на площади 1,2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении. Пострадал один сотрудник оперативных служб, его жизнь вне опасности.

На крыше комплекса зданий проводились ремонтные работы.