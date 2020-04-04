https://news.day.az/world/1219769.html Эр-Рияд назвал условия сокращения нефтедобычи
Эр-Рияд назвал условия сокращения нефтедобычи
Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Собеседник агентства не стал уточнять, готов ли Эр-Рияд ограничить добычу по сравнению с уровнем первого квартала. Страны еще не определили формулу сокращения добычи.
На днях газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти до менее 9 млн баррелей, если присоединятся другие страны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре