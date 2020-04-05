Япония в три раза увеличит запас препарата против гриппа для борьбы с коронавирусом

Япония намерена в три раза увеличить запасы сильного препарата от гриппа "Фавипиравир" (также известный как "Авиган") с целью его возможного применения для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета Nikkei.

"Фавипиравир" был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings. Он имеет ряд побочных эффектов, главным образом связанных с негативным влиянием на беременных женщин. При его применении высока вероятность рождения ребенка с различными отклонениями. При этом лекарство эффективно применялось для борьбы с лихорадкой Эбола, и правительство Японии на прошлой неделе начало клинические испытания с целью его возможного использования при лечении пациентов, заразившихся коронавирусом.

Из-за побочных эффектов лекарство никогда не продавалось открыто на рынке, однако правительство Японии держит его запас на случай эпидемии гриппа. Сейчас его объемов хватило бы для лечения 2 млн людей с гриппом либо 700 тыс. зараженных коронавирусом. Японские власти хотят утвердить "Фавипиравир" как лекарство для лечения пациентов с коронавирусом к лету этого года и в связи с этим намерены увеличить его запасы в три раза.

Еще одной целью такого распоряжения стали поступающие запросы на покупку препарата со стороны других стран. По данным японского правительства, к настоящему времени подобные обращения направили около 30 стран.