https://news.day.az/world/1220371.html В Южной Корее число заражений коронавирусом за сутки оказалось наименьшим с февраля
В Южной Корее число заражений коронавирусом за сутки оказалось наименьшим с февраля
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее за сутки увеличилось на 47, достигнув 10 284, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний, это наименьшее число заболевших с 29 февраля, когда в стране начался пик распространения вируса.
В заявлении отмечается, что число умерших возросло на три, составив 186. Из больниц за сутки выписаны 135 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее вылечились 6 598 человека.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре