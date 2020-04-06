В Южной Корее число заражений коронавирусом за сутки оказалось наименьшим с февраля

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее за сутки увеличилось на 47, достигнув 10 284, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний, это наименьшее число заболевших с 29 февраля, когда в стране начался пик распространения вируса.

В заявлении отмечается, что число умерших возросло на три, составив 186. Из больниц за сутки выписаны 135 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее вылечились 6 598 человека.