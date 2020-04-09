Президент Польши поддержал идею проведения выборов по почте

Президент Польши Анджей Дуда считает идею проведения выборов главы государства 10 мая по почте одним из возможных выходов в условиях эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в четверг в эфире Польского радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Выборы должны состояться 10 мая", - сказал Дуда, подчеркнув, что такое решение было принято в соответствии с конституцией спикером Сейма. По его словам, "на первом месте жизнь и здоровье граждан", "но важен и конституционный порядок, непрерывность власти, которая обеспечивается за счет проведения демократических выборов".

"Единственный путь - создать условия для безопасного проведения выборов", - считает глава государства. "Почтовое голосование - это то, что можно сделать", - отметил он. "Если выборы пройдут по почте с соблюдением всех положений закона, то я за, но они должны проводиться так, чтобы безопасность граждан была гарантирована", - подчеркнул Дуда.

Выборы в Польше

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов. Из-за распространения коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

В правящей партии Польши "Закон и справедливость" (ЗиС) и в правительстве утверждают, что для переноса выборов нет никаких оснований. Согласно конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения. Необходимости в этом власти не видят, несмотря на эпидемию.

В понедельник нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла предложенный ЗиС проект о дистанционном голосовании. Его авторы заявили, что почтовое голосование - необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период эпидемии COVID-19 в стране. Против такой формы проведения выборов в масштабах всей республики выступили многие политики, опасающаяся фальсификации оппозиция, эксперты и профсоюз почтальонов. Сейчас новый закон отправлен на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента).