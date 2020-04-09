https://news.day.az/world/1221722.html В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 214 человек
В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 214 человек
Количество инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 214 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.
Отмечается, что число выздоровевших возросло до 50. В режиме карантина находятся 6559 человек, 353 - на стационарном лечении, 3 - скончались.
Отметим, первый случай инфицирования в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре