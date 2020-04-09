В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 214 человек

Количество инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 214 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

Отмечается, что число выздоровевших возросло до 50. В режиме карантина находятся 6559 человек, 353 - на стационарном лечении, 3 - скончались.

Отметим, первый случай инфицирования в Грузии был зафиксирован 26 февраля.