ВОЗ намерена привлечь 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится привлечь более 1 миллиарда долларов для финансирования операций по борьбе с пандемией коронавируса до конца года, сообщили дипломаты, передает Reuters.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, о намерении ВОЗ стало известно после заявления президента США Дональда Трампа о возможности пересмотреть финансирование организации со стороны Вашингтона.

Дипломаты и эксперты считают, что ВОЗ необходимо больше ресурсов, чем когда-либо ранее, поскольку организация сейчас активно занимается мерами против вспышки Covid-19, в результате которой во всем мире уже заразилось 1,4 миллиона человек, а число погибших уже превысило 85 тысяч человек.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в своей речи перед дипломатами заявил, что выпустит свой новый план "в ближайшие дни". За первые три месяца года организация привлекла 675 миллионов долларов.

Один из источников Reuters рассказал, что ВОЗ хочет привлечь более 1 миллиарда долларов, может быть, несколько миллиардов. Представитель ВОЗ не стал комментировать намерения организации.

Глава организации решительно выступил в защиту работы ВОЗ на следующий день после того, как Трамп обвинил ее в "ориентации на Китай".

Госсекретарь США Майк Помпео позже заявил, что Вашингтон переоценивает финансирование США для этого органа, заявив, что международные организации используют деньги американских налогоплательщиков, необходимые для достижения страной своих целей.