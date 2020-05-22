В Испании снижается суточный прирост смертей от коронавируса

В Испании положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили за сутки 344 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает минздрав страны.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии возросло до 233 037 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 48 пациентов. Общее число летальных исходов поднялось до 27 940 смертей.

Режим повышенной готовности продлен в стране до 7 июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.