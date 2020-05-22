Сербия возобновляет международное авиасообщение

С 21 мая в Сербии начинается полномасштабное возобновление авиасообщения, приостановленного с 15 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ещё на прошлой неделе в пресс-службе международного аэропорта "Никола Тесла Белград" заявляли о полной готовности приветствовать пассажиров и авиакомпании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Свободную Прессу, 21 мая планируется совершить 12 рейсов по различным направлениям, в том числе в Цюрих, Франкфурт, Абу-Даби. Из 12 рейсов 10 совершит Air Serbia, а еще два - Etihad Airways.

"В четверг национальный авиаперевозчик Air Serbia начнет выполнять рейсы. С этого момента можно говорить об официальном восстановлении авиасообщения нашей страной. Запланировано 12 рейсов: шесть по маршруту Белград - Цюрих и обратно, четыре по маршруту Белград - Франкфурт и Франкфурт - Белград, а также два рейса по маршруту Белград - Абу-Даби. При этом 10 рейсов совершит Air Serbia, а еще два - Etihad Airways", - сообщил представитель пресс-службы воздушной гавани.

В ближайшем будущем авиасообщение также планируется восстановить со столицами Балканского региона - Подгорицей, Баня-Лукой, Скопье.

Авиапассажирам в Сербии обязательно нужно носить маску и перчатки, дезинфицировать обувь, прибывать в аэропорт за три часа до вылета. Чтобы покинуть страну, тест на коронавирус не обязателен, но при въезде в Сербию иностранцам необходимо иметь отрицательный тест, сделанный не более трех суток назад, и разрешение специальной комиссии. Граждане Сербии могут вернуться домой и без теста, но тогда нужно будет провести 14 дней в самоизоляции.

Количество случаев заражения коронавирусом в Сербии в настоящий момент достигло 10 833, число летальных исходов возросло до 235.