В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом

Еще 59 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки.

Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 1 993 человека, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.