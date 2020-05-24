https://news.day.az/world/1238230.html Президент Афганистана объявил о возобновлении освобождения талибов из тюрем

Президент Афганистана объявил о возобновлении освобождения талибов из тюрем

В мире, 24 мая 2020 16:54 438
Президент Афганистана объявил о возобновлении освобождения талибов из тюрем

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил 24 мая о возобновлении процесса освобождения из тюрем сторонников движения "Талибан", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы возобновляем освобождение заключенных талибов", - сказал в своем выступлении по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (у тюркских народов - Ураза-байрам) афганский лидер, слова которого приводит агентство Pajhwok.

Ранее Гани приветствовал объявление талибами трехдневного прекращения огня в связи с Ид аль-Фитром и поручил силам безопасности страны поддерживать временный режим перемирия.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Посол США в Германии Гренелл собирается в отставку 17:50, В мире 140
В Швеции запустили первую сеть 5G 17:37, Технологии 223
Lufthansa в июне возобновит полеты на 20 направлениях 17:25, В мире 321
Хикмет Бабаоглу: Применение новых технологий в любой области оптимизирует ее развитие, эксплуатацию и управление 17:12, Экономика 335
В Москве запустили экотакси 17:07, В мире 403
Президент Афганистана объявил о возобновлении освобождения талибов из тюрем 16:54, В мире 438
Полиция Гонконга задержала около 120 участников акции протеста 16:42, В мире 491
Роухани и Эрдоган обсудили открытие воздушных границ в условиях пандемии 16:32, В мире 570
В Азербайджане выявлено 140 новых случаев инфицирования коронавирусом, 101 вылечившийся 16:25, Общество 1 328
В Иране от коронавируса вылечились более 105 тысяч человек 16:20, В мире 613
Кямран Байрамов: Меры наказания за нарушение правил карантина должны быть ужесточены 16:09, Общество 882
В Гонконге усилили меры безопасности из-за уличных протестов - ВИДЕО 15:57, В мире 728
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Иордании 15:46, Политика 708
У футболиста английского "Борнмута" выявлен коронавирус 15:37, Спорт 767
ЕС поддержит кандидатуру главы МИД Испании на пост руководителя ВТО 15:26, В мире 844
В Иране выздоровела 107-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом 15:15, В мире 941
Президент Таджикистана поздравил Президента Ильхама Алиева 15:02, Политика 912
Власти Японии отменят режим ЧС в стране 14:56, В мире 1 011
В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 135,7 тыс. 14:45, В мире 1 005
В Китае позитивно оценили работу главы ВОЗ 14:36, В мире 1 045
В Баку сохранится ветреная погода 14:27, Общество 3
Испанцы выстроились в километровые очереди за бесплатной едой 14:25, В мире 1 217
Гонщики "Формулы-1" поддержали решение начать сезон без зрителей 14:13, Спорт 1 103
Как COVID-19 изменил пляжный отдых в Европе и Америке - ФОТО 13:51, В мире 1 314
США разрешат иностранным спортсменам въезд в страну 13:46, Спорт 1 183
Страшное ДТП в Агдаше, автомобиль разорвало пополам - ФОТО 13:35, Общество 1 597
Крупнейшие музеи Италии снова доступны - ВИДЕО 13:31, В мире 1 287
Турция продолжит поддерживать интересы Азербайджана - Мевлют Чавушоглу 13:27, Политика 1 317
В Грузии выявлено два новых случая заболевания коронавирусом, 13 пациентов выздоровели 13:20, В мире 1 397
Азер Бадамов: Стремление мировых компаний к сотрудничеству с Азербайджаном - результат благоприятной деловой и инвестиционной среды 13:11, Экономика 1 335
Китай поддерживает международное расследование причин пандемии на базе ВОЗ 13:05, В мире 1 398
От коронавируса скончался экс-спикер парламента Кыргызстана 12:54, В мире 1 580
Язгюль Абдиева: Должны быть приняты меры против людей, распространяющих ложную информацию о коронавирусе 12:46, Общество 1 635
В Москве выявили рекордно низкое с 29 апреля количество случаев заражения коронавирусом 12:42, В мире 1 572
Туристы смогут приехать в Австралию уже в июне 12:33, Туризм 1 535
В войсках Нахчыванского гарнизона завершились командно-штабные учения - ФОТО - ВИДЕО 12:22, Политика 1 604
Ученый оценил шансы на успешность испытаний оксфордской вакцины от коронавируса 12:15, Медицина 1 770
Высота волн на Каспии достигла 6,6 метра 12:04, Общество 2 051
Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике 12:00, В мире 1 789
TƏBİB və Bakı Media Mərkəzi "Metodiki Göstərişlər"lə bağlı növbəti videoçarx hazırlayıb - VİDEO 11:57, Azərbaycanca 1 623
В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом 11:51, В мире 1 703
Число выявленных случаев коронавирусом в Армении достигло 6661 11:45, В мире 1 770
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Рамазан 11:39, В мире 1 767
Власти США могут создать комиссию по защите традиционных ценностей в соцсетях 11:35, В мире 1 737
Ввоз медицинских масок в Азербайджан останется беспошлинным - Решение Кабмина 11:27, Экономика 1 827
Цените при жизни людей - ФОТО 11:23, Политика 2 116
Причины авиакатастрофы в Карачи назовут через три месяца - ВИДЕО 11:20, В мире 1 806
Армяне грабят и вымогают - ФСБ взялась за криминал юга России 11:15, Политика 6 377
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы 11:09, Медицина 2 474
Талибы объявили о трехдневном прекращении огня в честь окончания Рамазана 11:00, В мире 1 877
США хотят создать свой аналог ВОЗ - СМИ 10:52, В мире 1 878
В Баку ветер сорвал часть кровли больницы - ФОТО 10:43, Общество 3 122
Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом 10:36, Шоу-бизнес 2 162
В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом 10:31, Спорт 1 983
Reebok выпустил инновационные защитные маски - ФОТО 10:23, Это интересно 2 173
Европейские страны готовятся принимать иностранных туристов - ВИДЕО 10:19, Туризм 2 170
В Бразилии резкий рост смертей от COVID-19 10:14, В мире 2 149
Rabitəbank Ramazan bayramında aztəmaninatlı tənha yaşayan ahılları sevindirdi - FOTO (R) 10:10, Экономика 2 114
Адвокаты Telegram отозвали апелляцию на запрет продажи токенов в США 10:04, Технологии 2 093
Коронавирус вернулся в Китай 10:00, В мире 3 076
В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом 09:53, В мире 2 177
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 09:46, Политика 2 146
АБР выделил Азербайджану около 300 млн манатов 09:42, Экономика 2 484
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника - ВИДЕО 09:39, В мире 2 281
Ученые спрогнозировали сроки окончания пандемии в мире 09:35, В мире 2 601
В Баку иномарка врезалась в мебельный магазин - ФОТО 09:31, Общество 3 110
Обнародованы последние данные по COVID-19 09:28, В мире 2 291
Азербайджанская экономика оперативно оправится от последствий пандемии - быстрее многих развитых стран 09:25, Политика 2 274
В Австралии установили новый рекорд по скорости интернета 09:19, Технологии 2 324
Президент Аргентины продлил карантин из-за коронавируса до 7 июня 09:14, В мире 2 254
Байден одержал победу на первичных выборах на Гавайях 09:09, В мире 2 296
Франция: открытые церкви и присяга мэров - ВИДЕО 09:04, В мире 2 267
Свыше 178 тысяч случаев заражения COVID зафиксировано в Германии 09:00, В мире 2 330
Расследовать крушение в Пакистане планируется за три месяца 08:55, В мире 2 357
После провокации в Шуше Пашинян только усилит напряженность в отношениях с Россией - Евгений Михайлов для Day.Az 08:49, Политика 3 064
Пациент с COVID-19 не заразен спустя 11 дней с начала болезни - заявление ученых 08:41, Медицина 2 507
Эльшад Мамедов: ИКТ превращается в один из важнейших приоритетов для экономики Азербайджана 08:39, Политика 2 461
Баскетболисты выступили против возобновления сезона в Евролиге 08:27, Спорт 2 415
В Испании за сутки от COVID-19 скончались 48 человек 08:14, В мире 2 563
Трамп: У Байдена плохая память и нет положительных качеств 08:00, В мире 2 650
“Bank müqavilələrinin müşayiəti” mövzusunda işgüzar görüş keçirilib - FOTO 07:46, Azərbaycanca 2 612
Чемпион мира по футболу покинет дортмундскую "Боруссию" 07:33, Спорт 2 700
Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında komanda-qərargah təlimi başa çatıb - FOTO - VİDEO 07:19, Azərbaycanca 2 708
Власти США могут создать комиссию по защите традиционных ценностей в соцсетях 07:07, В мире 2 755
Bu məhsullar beyində trombların qarşısını alır 04:20, Azərbaycanca 3 640
Как коронавирус распространяется по воздуху 02:05, Медицина 4 709
В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом 00:45, В мире 4 340
На Кипре впервые с начала пандемии не выявлено новых инфицированных коронавирусом 00:29, В мире 4 315
В Египте зарегистрировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки 00:16, В мире 4 458
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан - ФОТО 00:04, Политика 20 913
Талибы объявили о трехдневном прекращении огня в честь окончания Рамадана 00:02, В мире 4 418
В Азербайджане отмечают Рамазан байрамы 00:01, Общество 5 199
Севиль Микаилова: Выдвинутые Президентом Ильхамом Алиевым инициативы по внедрению интеллектуальных систем станут качественно новым этапом в развитии страны 23 мая 23:48, Политика 7 139
Турция отреагировала на выход США из Договора по открытому небу 23 мая 23:33, В мире 4 805
Главе государства пишут: Единство народа и Президента в эти тяжёлые дни свидетельствует о том, что Вы являетесь сильным лидером 23 мая 23:21, Политика 15 258
В Китае при обрушении строительных лесов погибли восемь человек 23 мая 23:14, В мире 4 566
Число жертв коронавируса в Великобритании увеличилось на 282 человека 23 мая 23:00, В мире 4 579
Число инфицированных COVID-19 в мире возросло за сутки почти на 110 тыс. 23 мая 22:47, В мире 4 727
В Великобритании могут начать расследование в отношении советника Джонсона 23 мая 22:32, В мире 4 786
Трамп будет присутствовать при запуске космического корабля Crew Dragon 23 мая 22:15, В мире 4 833
Азербайджанским фермерам выделено 5 миллионов манатов 23 мая 21:59, Экономика 4 869
США испытали способное уничтожать самолеты в полете лазерное оружие 23 мая 21:50, В мире 4 965
В МВД Украины назвали предварительную версию смерти депутата Рады 23 мая 21:41, В мире 5 262
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО 23 мая 21:26, Общество 5 765
Азербайджан еще на месяц отменил пошлины на ввозимые защитные медицинские средства 23 мая 21:10, Общество 5 643
Украинского депутата нашли мертвым с огнестрельным ранением 23 мая 20:55, В мире 5 256
Стало известно о прошлом захватчика московского банка 23 мая 20:42, В мире 5 713
Токио обновил рекорд по минимуму новых заражений COVID-19 23 мая 20:27, В мире 5 165
AZAL и Buta Airways продлили срок бесплатного перебронирования авиабилетов 23 мая 20:13, Общество 9 581
Заложник снял на видео первые минуты после захвата отделения банка в Москве - ВИДЕО 23 мая 20:01, В мире 6 082
Музеи Ватикана откроются 1 июня 23 мая 19:49, В мире 5 268
Матчи Испанской футбольной лиги возобновятся 8 июня 23 мая 19:28, Спорт 5 407
В США за прошедшие сутки от коронавируса умерли 1307 человек 23 мая 19:14, В мире 5 444
Первый пациент с коронавирусом умер в секторе Газа 23 мая 19:00, В мире 5 524
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры 23 мая 18:52, В мире 5 623
Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд 23 мая 18:45, В мире 5 582
Nazir: "Virusa yoluxmuş məhkumların əksəriyyəti sağalıb" 23 мая 18:39, Azərbaycanca 5 516
Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется для посетителей 24 мая 23 мая 18:36, В мире 5 520
Ученые заявили, что пациенты с коронавирусом заразны 11 дней с появления симптомов 23 мая 18:25, Медицина 5 675
В Испании объявят траур по жертвам пандемии 23 мая 18:16, В мире 5 658
Penitensiar xidmətin 40 əməkdaşı ədliyyə orqanlarından xaric edilib - RƏSMİ 23 мая 18:14, Azərbaycanca 5 690
Помощник Трампа не видит начала новой холодной войны 23 мая 18:05, В мире 5 685
Чемпионат Испании официально разрешили возобновить с 8 июня 23 мая 17:56, Спорт 5 608
US Open может быть перенесен из Нью-Йорка в другой город 23 мая 17:45, Спорт 5 621
В праздничные дни "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме 23 мая 17:34, Экономика 5 886
Испания разрешит въезд в страну туристов с июля 23 мая 17:25, Туризм 5 876
Пакистан обратится в Airbus за помощью в расшифровке "черных ящиков" 23 мая 17:16, В мире 5 837
Siyavuş Novruzov: "YAP həbs edilən məmurlarla bağlı qərarını onların məhkəməsindən sonra verəcək" - MÜSAHİBƏ 23 мая 17:05, Azərbaycanca 5 768
Binəqədi rayonunda Ramazan bayramı ərəfəsində sosial aksiya keçirildi - FOTO (R) 23 мая 16:55, Экономика 5 998
В тюрьме Мексики произошли массовые столкновения: восемь погибших 23 мая 16:50, В мире 5 938
ЕБРР поддерживает чайную индустрию Азербайджана 23 мая 16:37, Экономика 6 066
Скорость ветра в Баку достигла 20 м/с - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА 23 мая 16:30, Общество 10 744
В Киеве возобновил работу наземный общественный транспорт 23 мая 16:24, В мире 6 167
Аргентина оказалась в состоянии дефолта 23 мая 16:15, В мире 6 164
Раньше жаловались, что масок нет, а теперь не хотят их надевать - народный артист Рафиг Азимов 23 мая 16:03, Общество 7 012
В Мадриде проходит массовая антиправительственная акция на автомобилях 23 мая 16:00, В мире 6 134
Дональд Трамп требует открыть церкви - ВИДЕО 23 мая 16:00, В мире 6 145
В Азербайджане выявлено 127 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 107, скончались 3 человека – Оперативный штаб 23 мая 15:54, Общество 8 028
Массовые празднования лишь увеличат число инфицированных коронавирусом – Муса Гулиев 23 мая 15:52, Общество 6 739
Обнародовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 25 мая 23 мая 15:45, Общество 6 700
Минэкономики Азербайджана обратилось к налогоплательщикам 23 мая 15:39, Экономика 6 510
Европа вводит новые ограничения - ВИДЕО 23 мая 15:35, В мире 8 280
Захват заложников в Москве - спецназ штурмовал банк - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 23 мая 15:32, В мире 6 696
Четыре страны ЕС выдвинули альтернативу плану восстановления экономики ФРГ и Франции 23 мая 15:27, В мире 6 240
Азербайджанское бюро по туризму: После открытия границ предпочтение будет отдано соседним странам 23 мая 15:18, Туризм 6 524
Тяжелое ДТП в Турции, погибли три гражданина Азербайджана 23 мая 15:10, Общество 7 334
Dövlət başçısına yazırlar: Bu çətin günlərdə xalq-Prezident həmrəyliyi Sizin güclü lider olduğunuzun göstəricisidir 23 мая 15:07, Azərbaycanca 6 116
Смягчение карантинного режима совсем не означает, что мы можем делать все что угодно - народный артист Ильхам Намиг Кямал 23 мая 15:03, Политика 6 271
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на завтра 23 мая 15:00, Общество 6 723
Жители Грузии отпраздновали отмену режима ЧП в стране 23 мая 14:46, В мире 6 585
Еще новости