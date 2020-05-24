Землетрясение в Иране, есть пострадавшие

Число пострадавших в результате землетрясения на юго-западе Ирана возросло до 16.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила служба скорой медицинский помощи страны в воскресенье.

"Одному человеку была оказана помощь на месте, еще 15 человек были направлены в медцентры", - говорится в сообщении на сайте скорой помощи, которая отметила, что всем была оказана помощь, а госпитализированные уже выписаны.

Медслужбы отмечают, что все пострадавшие получили травмы во время бегства, испугавшись землетрясения.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,2 с эпицентром в провинции Кохгилуе-Бойерахмед. Ближайшим населенным пунктом к эпицентру является небольшой Догонбадан (Гачсаран), в 14 километрах от которого на глубине 10 километров произошло землетрясение.