Центробанк КНР ослабил курс национальной валюты до минимальной отметки

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) в понедельник ослабил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) до минимальной отметки с 28 февраля 2008 года. Как сообщил финансовый регулятор страны, за последние сутки произошло понижение на 270 базисных пунктов, до 7,1209, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Юань продолжает колебаться на приемлемом уровне, сохраняя стабильность в соответствии с проводимой КНР монетарной политикой", - отметил ведущий экономист китайского представительства международного инвестиционного банка UBS Ван Тао.

По мнению эксперта, в будущем китайская валюта "продолжит сохранять гибкую амплитуду колебаний".

Амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским ЦБ, за сутки не должна превышать 2%. В 2017 году юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%, за 2019 год, после серии колебаний, понизился на 1,86%.