Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно растут после снижения на фоне опасений за ухудшение отношений между США и КНР. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26% - до 35,22 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,78%, до 33,51 доллара за баррель.

В понедельник цены на сырье демонстрируют коррекционный рост после снижения в ходе торгов пятницы на фоне опасений за напряженность в отношениях между США и Китаем в связи с планами Пекина ввести закон о нацбезопасности в Гонконге, и возможностью ответных санкций со стороны Вашингтона.

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга.

Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

"Внимание, вероятно, будет сосредоточено на ВСНП, поскольку дискуссии... продолжаются. Геополитика привлекает внимание, так как отношения США и Китая по-прежнему представляют собой риск снижения на рынках", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.