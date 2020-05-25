В Чехии открываются рестораны и отели

В Чехии 25 мая начался первый этап по снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в стране с этого дня вновь открываются рестораны, кафе и бары, крытые и открытые бассейны, оздоровительные центры и спортивные площадки.

Кроме того, школу теперь могут посещать ученики начальных классов, в кабинете должны присутствовать не более 15 человек.

Известно также, что вновь заработают кемпинги и гостиницы. Власти также позволят проводить массовые мероприятия на свежем воздухе и в помещениях с участием до 300 человек.

Маски необходимо пока носить в закрытых помещениях и в общественном транспорте, социальная дистанция между людьми должна составлять не менее 2 метров.

Как отмечает газета, с понедельника смягчены правила ношения масок. Так, на улицах люди не будут обязаны закрывать лицо, но маски пока еще надо будет носить в закрытых помещениях и в общественном транспорте, а также в других местах, где социальная дистанция составляет менее 2 метров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.