Четыре человека погибли при крушении Ми-8 на Чукотке

В России в аэропорту Анадыря вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств загорелся после жесткой посадки,

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Все четыре члена экипажа погибли. Причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания.

Инцидент произошел по причине обнаруженной неисправности на высоте 30 метров. Все четверо погибших были военными.