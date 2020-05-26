Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса

Бразилия стала лидером по приросту умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За последние сутки 807 жителей страны погибли от болезни. Тем самым Бразилия вышла на первое место в мире по ежедневному приросту смертей: она обогнала США, где за последние сутки умерло 620 человек. Всего в латиноамериканской республике скончались 23,4 тысячи человек.

По последним данным, Бразилия занимает вторую строчку по числу заражений коронавирусной инфекцией - 374,8 тысячи человек. 153,8 тысяч человек вылечились.