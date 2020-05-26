США финансово помогут американским компаниям выйти из Китая

Администрация США будет финансово поощрять вывод производства и цепочек поставщиков американских компаний из Китая и Гонконга.

Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox Business глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он утвердительно ответил на вопрос, способны ли последние события в Гонконге обострить двусторонние отношения Вашингтона и Пекина. "В краткосрочной перспективе да. Я, откровенно говоря, считаю, что Китай совершает огромную ошибку, присваивая себе право судить о параметрах национальной безопасности Гонконга. Они должны были соблюдать принцип "одна страна - две системы", а мы видим попытку заменить его на "одну страну - одну систему" и отобрать многие свободы у населения Гонконга", - утверждал Кадлоу.

"Это будет иметь очень плохие финансовые последствия для Гонконга. И мы [США] будем приветствовать любую американскую компанию, работающую в Гонконге или в материковом Китае, будем делать все возможное, чтобы полностью возмещать им расходы на перевод своего производства и цепочек поставщиков в Соединенные Штаты", - информировал глава Национального экономического совета Белого дома.

По его словам, это не помешало вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ недавно провести "очень конструктивные переговоры" с министром финансов США Стивеном Мнучином и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. "Торговая сделка пока остается в силе. Мы посмотрим, как Китай будет ее выполнять, особенно в областях соблюдения прав интеллектуальной собственности, принудительной передачи технологий и закупок сырьевых товаров", - продолжал Кадлоу, назвав в числе серьезных ошибок действия КНР на первом этапе борьбы с коронавирусом.

"Китай должен соблюдать стандарты США, если он хочет привлекать дополнительные средства здесь. Это является еще одной темой обсуждения с китайской стороной", - сказал глава Национального экономического совета Белого дома. По его версии, в данном вопросе Пекин "движется не в том направлении и допускает много отговорок". Кадлоу выразил надежду на то, что КНР скоро образумится.