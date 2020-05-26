Раскрыт главный страх противников Трампа перед выборами

После серьезного экономического спада, который наблюдается в американской экономике на фоне пандемии коронавируса, страну, скорее всего, ждет такой же активный экономический рост. При этом в Демократической партии США опасаются, что при таком развитии событий наиболее вероятному кандидату от демократов, бывшему вице-президенту Джо Байдену, не удастся одержать победу над его противником на выборах - действующим президентом Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, главный страх сторонников Байдена раскрыло Politico.

Как отмечает издание, тревожные настроения среди демократов начали расти после доклада ведущего экономиста администрации бывшего президента Барака Обамы, профессора Гарвардского университета Джейсона Фурмана (Jason Furman). В начале апреля в ходе онлайн-выступления он заявил, что экономика США в третьем квартале продемонстрирует лучшие показатели за всю историю.

По словам Фурмана, прогнозы о том, что страну ждет вторая Великая депрессия с крайне медленным восстановлением, не оправдались. Напротив, уже сейчас, после того, как в США начали постепенно снимать введенные из-за коронавируса ограничения, американская экономика демонстрирует признаки оживления. Причем, вероятнее всего, восстановление экономики будет происходить по тому же сценарию, что и после серьезных катаклизмов, вроде мощных ураганов или разлива нефти в Мексиканском заливе - очень быстрыми темпами. После того как бизнес снова откроется и все люди вернуться на работу, экономика совершит резкий и значительный отскок.

По данным Politico, ранее аналогичные предположения высказывали и чиновники из администрации Трампа, в том числе старший советник и зять президента Джаред Кушнер, который предсказывал, что уже к июлю страна "снова раскачается", и третий квартал окажется по-настоящему "взрывным".

Подобные перспективы вызывают серьезные опасения у сторонников Байдена: даже сейчас американцы, судя по результатам соцпросов, гораздо меньше доверяют бывшему вице-президенту в вопросах экономики, чем Трампу, а с началом экономического роста кандидат от демократов окажется в еще более невыгодном положении. По словам одного из бывших чиновников администрации Обамы, это станет главным вызовом для всей президентской кампании Байдена. "Если они не смогут ничего с этим сделать, они все должны просто отправиться по домам", - заявил он.

В штабе Байдена заявили, что признают существование данной проблемы. В то же время ряд близких к бывшему вице-президенту политиков считает, что говорить о скором восстановлении американской экономики пока преждевременно. "Мне кажется довольно маловероятным, что в ближайшие месяцы у нас действительно произойдет значительное восстановление", - отметил сенатор от штата Делавэр Крис Кунс (Chris Coons).

Сам же Фурман посоветовал Байдену и его штабу отказаться в дальнейшем от сомнительных прогнозов, которые могут не сбыться. "Заявление о том, что мы находимся в очередной Великой депрессии, будет выглядеть как преувеличение. Трамп может сказать: "Двух миллионов смертей не произошло, Великой депрессии не произошло, мы прогрессируем"", - предостерег экономист.