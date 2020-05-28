США направили в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ

В минувший вторник из США в Россию была направлена вторая партия аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 150 единиц, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Аппараты производит в Калифорнии компания Vyaire Medical, все они будут переданы Центру имени Пирогова.

Ранее военно-транспортный самолет ВВС США доставил в Россию первые 50 аппаратов ИВЛ, которые были направлены в Центр имени Пирогова для дальнейшего распределения.