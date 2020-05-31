В 3-х городах США ввели комендантский час

Мэры Денвера (штат Колорадо), Цинциннати (штат Огайо) и Милуоки (штат Висконсин) объявили о введении комендантского часа на их территории в связи со вспыхнувшими протестами, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим, чтобы все находились в безопасности, - написал на своей странице в Twitter мэр города Майкл Хэнкок, обращаясь к жителям Денвера. - Поэтому с сегодняшнего вечера (30 мая - прим. ТАСС) с 20:00 до 05:00 (с 06:00 до 15:00) до понедельника, 1 июня, на территории всего города вводится комендантский час".

Мэр Цинциннати Джон Кранли ввел комендантский час на субботу и воскресенье с 22:00 до 06:00 по местному времени (с 06:00 до 14:00) в связи с охватившими город протестами. "Прошлой ночью полиция Цинциннати проявила полный профессионализм, содействовав осуществлению права на протест, однако они [полицейские] ни при каких обстоятельствах не будут мириться с уголовными преступлениями", - написал Кранли на своей странице в Twitter.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов Цинциннати информировал о задержании в субботу в городе 11 протестующих. По его данным, один из участников протестов и полицейский в ходе задержания получили незначительные травмы.

Как передал CNN, мэр города Милуоки Том Барретт на пресс-конференции также сообщил, что комендантский час вводится с 21:00 по местному времени в субботу (09:00 31 мая). По данным местной полиции, в ходе пятничных протестов по одному из полицейских был открыт огонь, однако страж порядка был в бронежилете, что спасло ему жизнь.