Турция восстанавливает внутреннее авиасообщение

С 1 июня 2020 года в Турции возобновляется внутреннее авиасообщение, приостановленное с 28 марта в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил министр транспорта и инфраструктуры страны Адиль Караисмаилоглу, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, первые авиарейсы на внутренних линиях будут осуществлены из Стамбула в Анкару, Измир, Анталью и Трабзон. Полеты из других аэропортов возобновятся поэтапно.

"Первый авиарейс будет осуществлен в 10.00 по местному времени из Стамбула в Анкару", - пояснил министр.

Караисмаилоглу подчеркнул, что во всех воздушных гаванях страны приняты меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Работа аэропортов пересмотрена с учетом минимизации риска здоровью пассажиров и персонала. Выданы соответствующие сертификаты, отметил министр.

Глава Минтранса призвал население не опасаться пользования воздушным транспортом.