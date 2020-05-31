https://news.day.az/world/1239898.html США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
США ждет сильнейший всплеск безработицы со времен Великой депрессии. Такое мнение высказали аналитики Bloomberg Economics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Американское министерство труда в пятницу, 5 июня, как ожидается, выпустит отчет о безработице. В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет. Агентство ожидает, что по итогам года уровень безработицы снизится и составит 10 процентов за счет восстановления экономики.
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