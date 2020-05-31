Впервые за долгое время Папа Франциск обратился к верующим из окна Апостольского дворца

Папа Римский Франциск 31 мая в полдень прочитал воскресную молитву и обратился к верующим с традиционной проповедью из окна Апостольского дворца в Ватикане. Это случилось впервые с начала марта, когда в этом государстве были введены чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первое после трехмесячного перерыва обращение к верующим понтифик начал словами: "Дорогие братья и сестры! Добрый день! Сегодня площадь опять открыта, и мы можем вернуться. Это радость".

В своей проповеди папа Франциск уделил большое внимание празднику Пятидесятницы, который посвящен сошествию на апостолов Святого духа. Этот праздник Римско-католическая церковь отмечает в воскресенье, 31 мая.

Он вознес молитву за людей во всем мире, которым требуется медицинская помощь. "Надо лечить людей, а не экономить средства. Надо лечить людей, они важнее экономики", - сказал папа Римский.

Особую молитву понтифик предложил вознести за врачей, других медработников, а также волонтеров и всех, кто отдал свою жизнь, спасая людей от COVID-19.

В заключение папа Франциск пожелал верующим хорошего воскресения Пятидесятницы и отметил необходимость "света и силы Святого духа" для церкви и всего мира. "Из этого кризиса нельзя выйти такими, как прежде. Давайте выйдем из него лучшими", - призвал он.

Папу Римского слушали несколько десятков верующих и паломников, собравшихся на площади Святого Петра, главной площади Ватикана, с соблюдением социальной дистанции. Они приветствовали речь понтифика аплодисментами.