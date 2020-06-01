В Ухане впервые с 1 апреля не выявили ни одного бессимптомного инфицированного

Ни один бессимптомный случай инфицирования коронавирусом не был выявлен за сутки в городе Ухань, ставшем изначальным центром распространения эпидемии в Китае, впервые с 1 апреля. Об этом говорится в понедельник в заявлении комитета по вопросам гигиены и здравоохранения города, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"31 мая около 60 тыс. жителей Уханя прошли тестирование на нуклеиновые кислоты, в результате которого не было выявлено ни одного бессимптомного случая. Впервые с начала публикации нашим городом информации о бессимптомных случаях был зафиксирован нулевой прирост этого показателя за сутки", - отмечается в документе.

"Это свидетельствует о тех явных результатах, которые принесло проведенное Уханем массовое тестирование населения", - говорится в заявлении муниципального ведомства.

С 15 по 24 мая власти Уханя организовали массовое тестирование всего населения города: за это время было собрано 9 млн проб у 6,5 млн жителей. В ходе тестирования были выявлены 218 бессимптомных случаев протекания болезни.

Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали 16 новых случаев инфицирования коронавирусом среди прибывших из-за рубежа. Согласно опубликованному в понедельник заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние 24 часа не произошло ни одного летального исхода, три человека выписаны из медучреждений.