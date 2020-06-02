Германия и США обсудят инцидент с обстрелом журналистов Deutsche Welle

Германия обсудит с американскими властями обстоятельства инцидента вокруг обстрела съемочной группы Deutsche Welle полицейскими во время протестов в городе Миннеаполис на севере США. Об этом заявил во вторник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мирные протесты должны быть возможны, но именно мирные протесты", - сказал он, мирные демонстрации "вызывают понимание и более чем легитимны". "Я надеюсь, что они не приведут к насилию", - добавил Маас.

"Что касается инцидентов, произошедших, например, с журналистами Deutsche Welle, то мы свяжемся с властями США, чтобы конкретнее узнать об обстоятельствах происшедшего", - заверил германский министр. "Ясно, что журналисты должны выполнять работу, не боясь за свою безопасность", - подчеркнул Маас.

В понедельник германская медиакомпания сообщила, что ее корреспондент Штефан Зимонс и оператор Макс Фёрг были обстреляны полицией "за несколько минут до прямого включения в ночь на воскресенье". "Во время последовавшей перепалки полицейские потребовали от журналистов покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации", - отмечается в материале.