https://news.day.az/world/1240766.html Турция и Россия будут совместно работать над разработкой вакцины от COVID-19
Турция и Россия будут совместно работать над разработкой вакцины от COVID-19
Турция и Россия будут совместно работать над разработкой вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"Я провел переговоры с министром здравоохранения России, моим коллегой Михаилом Мурашко. Мурашко отметил, что они видят успешность лечения, которое мы применяем против COVID-19", - написал он.
Министр отметил, что в ходе переговоров они приняли решение, что связанные с министерствами обеих стран учреждения будут вместе работать над разработкой лекарств и вакцин.
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