https://news.day.az/world/1240789.html В Казахстане за сутки выявлено 225 заболевших коронавирусом
В Казахстане за сутки выявлено 225 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 225 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 1,9 процента, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: Западно-Казахстанская область - 40 (5,8%), город Алматы - 39 (1,5%), Кызылординская область - 30 (7,2%), город Нур-Султан - 23 (1,0%), Атырауская область - 21 (1,9%), город Шымкент - 21 (2,4%), Мангистауская область - 17 (5,8%), Актюбинская область - 14 (4,0%), Восточно-Казахстанская область - 6 (4,2%), Алматинская область - 5 (1,3%), Жамбылская область - 5 (1,3%), Костанайская область - 2 (1,1%), Северо-Казахстанская область - 2 (3,4%).
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