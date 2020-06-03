CNN: Facebook заблокировала ультраправых, которые планировали принести оружие на протесты

Американская компания Facebook заблокировала во вторник в одноименной соцсети страницы и аккаунты, связанные с "группой, пропагандирующей ненависть", на фоне протестов, начавшихся в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, владельцы заблокированных учетных записей обсуждали возможность проноса на демонстрации оружия. Компания отметила, что выявленные ею лица относились к сообществу под названием American Guard, идентифицирующее течение, к которому принадлежит, как конституционный национализм. В то же время правозащитная организация "Антидиффамационная лига" связывает ее деятельность с "антииммигрантским экстремизмом, ненавистью и насилием".

Кроме того, администрация социальной сети удалила аккаунты, имеющие отношение к крайне правому движению Proud Boys, хотя ее участники не были уличены в обсуждении оружия.

Во многих штатах США после смерти Флойда проходят массовые протесты и беспорядки. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.