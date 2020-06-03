https://news.day.az/world/1240836.html Впервые по всей России запустят сирены и громкоговорители
Впервые по всей России запустят сирены и громкоговорители
Впервые на всей территории России будут централизованно запущены электросирены и громкоговорители. Это пройдет в рамках проверки систем оповещения.
Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Как отмечается, комплексная проверка систем оповещения населения с запуском сирен запланирована на октябрь 2020 года во всех 85 регионах РФ.
Кроме массового включения сирен и громкоговорителей ожидается замещение трансляций теле- и радиоканалов.
Решение о проведении такой проверки было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций накануне.
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