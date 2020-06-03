Впервые по всей России запустят сирены и громкоговорители

Впервые на всей территории России будут централизованно запущены электросирены и громкоговорители. Это пройдет в рамках проверки систем оповещения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Как отмечается, комплексная проверка систем оповещения населения с запуском сирен запланирована на октябрь 2020 года во всех 85 регионах РФ.

Кроме массового включения сирен и громкоговорителей ожидается замещение трансляций теле- и радиоканалов.

Решение о проведении такой проверки было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций накануне.