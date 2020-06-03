https://news.day.az/world/1240915.html Протестующие в США легли у полицейских участков в память о Флойде - ВИДЕО
Протестующие в США легли у полицейских участков в память о Флойде - ВИДЕО
Протестующие в городе Оушен-Сити (штат Нью-Джерси) легли у полицейских участков в память о Джордже Флойде, после смерти которого в США вспыхнули беспорядки.
Как видно на опубликованных в Сети кадрах, протестующие молча лежали у участков на протяжении нескольких минут, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Местные жители рассказывают в Twitter, что участники акции в течение некоторого времени повторяли слова: "Я не могу дышать", а затем замолкали.
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