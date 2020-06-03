https://news.day.az/world/1240969.html На западе Ирана произошло сильное землетрясение
На западе Ирана произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Илам на западе Ирана. Об этом сообщает Сейсмологический центр при Институте геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.
Эпицентр подземных толчков находился в городе Салих Абад.
Землетрясение зафиксировано в 12:46 по местному времени (11:16 по бакинскому времени - ред.), его очаг находился на глубине 11 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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