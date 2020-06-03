На западе Ирана произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Илам на западе Ирана. Об этом сообщает Сейсмологический центр при Институте геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

Эпицентр подземных толчков находился в городе Салих Абад.

Землетрясение зафиксировано в 12:46 по местному времени (11:16 по бакинскому времени - ред.), его очаг находился на глубине 11 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.